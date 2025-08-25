Instalarán Centro de Mando similar al que ayudó a capturar a Pablo Escobar

Chihuahua.- Con el fin de instalar un Centro de Fusión de Inteligencia en la Torre Centinela de Ciudad Juárez, similar al que sirvió para capturar al narcotraficante Pablo Escobar en la década de los 90 en Colombia, es que el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, se encuentra en ese país sudamericano.

El funcionario estatal, a través de una videollamada, informó que se encuentra en Medellín por invitación de la Policía Nacional de Colombia, en donde estarán fortaleciendo la colaboración y cooperación en la capacitación y el trabajo de actualización.

Abundó en que estará dando una conferencia sobre la experiencia que se ha tenido con la implementación de la Inteligencia Artificial a través de la Plataforma Centinela, en ese encuentro internacional para la innovación e inteligencia.

El día de mañana viajará a Bogotá, dentro del mismo país, a donde ha sido invitado por el Gobierno del Estados Unidos en donde se dará a conocer el Centro de Fusión de Inteligencia con el que trabaja en Colombia y por medio del cual, se logró la captura del extinto líder criminal.

Loya Chávez dijo que la intención es instalar un mando similar en la Torre Centinela para poder detectar y detener a los generadores de violencia tanto en Juárez como en el resto del estado.