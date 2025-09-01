Instalan los trabajos del Segundo Año Legislativo

Chihuahua.- El Congreso del Estado de Chihuahua inició a su Segundo Año de Ejercicio Constitucional, correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026, en una Sesión Solemne realizada en el Centro de Exposiciones y Convenciones, Expo Chihuahua, declarado Recinto Oficial para la ocasión, informó un comunicado.

La ceremonia fue encabezada por el diputado Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez, quien presidirá la Mesa Directiva durante este nuevo periodo legislativo. Tras los Honores a la Bandera y la entonación del Himno Nacional, se llevó a cabo la toma de protesta de los nuevos jueces de primera instancia y menores, así como de magistrados que se integran al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

La magistrada presidenta del TSJE, Marcela Herrera Sandoval, señaló que el compromiso de quienes asumen estos cargos es inquebrantable y debe regirse por principios constitucionales y éticos para garantizar la certeza jurídica y contribuir a la paz social en Chihuahua.

Por su parte, la gobernadora María Eugenia Campos Galván reconoció el trabajo de las y los jueces salientes, al tiempo que exhortó a los nuevos integrantes del Poder Judicial a ser custodios de la justicia y actuar en beneficio de la ciudadanía, no de intereses particulares.

El acto marcó el inicio del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la 68 Legislatura, que trabajará en coordinación con los poderes Ejecutivo y Judicial para consolidar la reforma integral del sistema de justicia en la entidad.