Instala SNTE 8 puesto de vacunación para docentes en Chihuahua

Chihuahua.– La sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) instaló un puesto de vacunación contra el sarampión en las instalaciones de la casa magisterial.

Lo anterior, con el objetivo de que la mayor cantidad de docentes sea inmunizado contra el sarampión, ya sea por primera vez o que le sirva como refuerzo .

El puesto de vacunación se mantendrá hasta el próximo viernes 29 de agosto y se aplicará el biológico a quien así lo desee, informó la diligencia del SNTE 8.

Por su parte, la Secretaría de Educación y Deporte informó que instaló dos megacentros de vacunación con el fin de que los docentes sean vacunados.

El primero de ellos está instalado en el gimnasio de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física en el campus II de la UACh. El otro, en el gimnasio de la secundaria técnica 2 en la colonia Magisterio.