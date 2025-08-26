Chihuahua.- La última semana de septiembre iniciará la nueva academia de formación de policías municipales en cuya generación se contará con la preparación de 50 nuevos cadetes, informó el director de la corporación preventiva, Julio César Salas González.

El funcionario municipal apuntó que esta nueva generación, iniciará la preparación de 972 horas en las diversas materias que les son asignadas durante su estancia en la academia, luego del proceso de inscripción y admisión previo al inicio de las clases.

Con estos 50 nuevos elementos, abundó, se contará con casi mil 500 policías municipales logrando la cantidad sugerida por organismos internacionales para ciudades con más de un millón de habitantes, como es el caso de la capital.

En este sentido, Salas González precisó la orden del alcalde Marco Bonilla para contar con más policías y mejor preparados, con el fin de atender las situaciones que se presentan diariamente, así como trabajar en la prevención de la delincuencia.

Apoyarán con elementos a zona de Aldama

Durante su encuentro con medios de comunicación, el director de la Policía Municipal informó que estarán apoyando con elementos preventivos a la zona de Aldama, luego del acuerdo tomado en la Mesa Regional de Seguridad realizado la tarde de este lunes.

Así mismo, indicó que estarán atentos a los llamados de alerta de su homólogo en Aldama, con el fin de mantener el trabajo continuo de prevención del delito y crear cercos de seguridad y cooperación entre ambas ciudades.