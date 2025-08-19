Chihuahua.- El próximo lunes iniciará la campaña de vacunación a docentes y personal de apoyo en la educación, a la par que inician los consejos técnicos en los que se prepara el próximo ciclo escolar, confirmó el secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez Dávila.

El funcionario estatal dijo que la campaña de inmunización se llevará a cabo con el fin de recibir protegidos a los menores de educación básica, cuyo inicio de clases está programado para el 1 de septiembre en las más de 5 mil escuelas de la entidad.

Así mismo, sostuvo que podrá recibirse una gran cantidad de estudiantes al inicio del ciclo escolar, pues el avance del 60 por ciento en la vacunación de la población infantil antes de la estrategia de comunicación previa al ciclo escolar, apoyará en esta labor.

Hugo Gutiérrez hizo el llamado a padres y madres para llevar a sus hijos a vacunar, protegiéndose a sí mismos, a su familia y a los estudiantes con los que interactuarán una vez iniciado el ciclo escolar, haciendo énfasis en lo contagioso que es el sarampión.

Gutiérrez Dávila abundó en que se iniciará el conteo de menores con nombre y apellido, con lo cual ratificarán la construcción del cerco sanitario que evitará una complicación en el tratamiento de la situación.

El secretario de Educación y Deporte dijo que estarán informando durante la primera semana de clases sobre la cantidad de estudiantes vacunados.