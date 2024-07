Iniciará el lunes canje de armas en Delicias

Chihuahua.- El lunes 15 de julio comenzará el programa de Canje de Armas en Delicias, a través del cual se pagará dinero en efectivo y se entregará material deportivo a fin de promover un estilo de vida más saludable.

Por las armas cortas útiles se darán 3 mil pesos, y no útiles: mil pesos; por largas útiles y no útiles, mil 500 pesos; por cargadores útiles, 300 pesos, y no útiles, 200 pesos.

También se informó que se darán 400 pesos por accesorios útiles, y 200 pesos por los no útiles; 200 pesos por estopines y fulminantes; 100 pesos por cartucho calibre 50; 5 pesos por cualquier otro calibre y 3 pesos por calibre 22.

Se prevé una segunda etapa del programa en noviembre, con un aporte adicional de 100 mil pesos a fin de seguir evitando accidentes con armas, concientizar a la comunidad y brindar apoyo económico a las personas que deseen deshacerse de ellas.