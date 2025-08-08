Chihuahua.- El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, presentó suficientes elementos de prueba para que un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, dictara auto de vinculación a proceso en contra de dos mujeres que fueron detenidas por su presunta participación en un secuestro virtual.

La autoridad judicial admitió evidencia que acredita la posible participación de Talina A. V. y Cyntia Janeth P. B., en el delito de extorsión con penalidad agravada, por lo que ambas permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva hasta que concluya su proceso.

Los datos de prueba recabados por la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión, indican que las imputadas, junto a otras personas, engañaron a una familia chihuahuense, haciéndoles creer que tenían secuestrada a la víctima para obligarlos a hacer varios depósitos.

Dentro de las indagatorias, se obtuvo evidencia de que recibieron dinero producto de la extorsión en sus cuentas bancarias personales, lo que contribuyó al esclarecimiento de los hechos.

Luego de un minucioso trabajo de investigación, la Fiscalía ubicó a las imputadas en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, en donde fueron detenidas a través de una orden de aprehensión tramitada por el Ministerio Público de Chihuahua.

