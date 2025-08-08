Delicias.- La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) Delicias dieron inicio a la segunda etapa de la rehabilitación del Colector Sacramento, una obra prioritaria que mejorará el sistema de alcantarillado en esta zona de la ciudad.
Esta fase beneficiará de manera directa a más de 10 mil habitantes, lo que contribuirá a un saneamiento eficiente y a la tranquilidad de la población.
Con una inversión de casi 5 millones de pesos, la obra contempla la reposición de 531 metros lineales de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 30 pulgadas, sobre la avenida Río Sacramento.
