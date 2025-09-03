Inicia septiembre con 50% de descuento para tramitar testamentos

Chihuahua.– Este miércoles comenzó la campaña del Mes del Testamento, que ofrece un 50% de descuento a quienes deseen realizar este trámite. Durante el arranque se destacó que apenas el 7 por ciento de la población cuenta con este documento, el cual ayuda a prevenir disputas familiares.

En su mensaje, Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno, agradeció al Colegio de Notarios de Chihuahua por su disposición para que la campaña llegue a más personas y motive la decisión de acudir a formalizar el trámite.

“Un acto que en realidad se constituye en un acto de responsabilidad y en un acto de amor hacia nuestras familias. El testamento es el único instrumento legal que garantiza la expresión clara de la voluntad de las personas para que sea respetada después de su fallecimiento”, expresó.

El funcionario recordó que en 2023 se registraron 10 mil 557 testamentos, de los cuales más de 4 mil fueron hológrafos y el resto públicos; mientras que en 2024 la cifra aumentó a 11 mil 285, con poco más de 5 mil en la modalidad hológrafa.

En lo que va de este año se contabilizan apenas 3 mil 63 testamentos, aunque se prevé un incremento significativo debido a que muchas personas esperan el mes de septiembre para realizar el trámite.

El descuento vigente durante septiembre equivale a la mitad del costo regular, aunque el monto final dependerá de cada notario, ya que ellos determinan la cantidad exacta a pagar.