Chihuahua.- Autoridades educativas dieron inicio formal al ciclo escolar 2025-2026 en las instalaciones de la Escuela Secundaria Estatal 3009, donde se entregaron mochilas y útiles escolares.

Hugo Gutiérrez Dávila, secretario de Educación y Deporte, informó que en este ciclo regresan a las aulas 686 mil 416 estudiantes de nivel básico, más de la mitad en primaria.

En su mensaje, destacó la importancia de este regreso a clases, apoyado por el Gobierno del Estado con paquetes de útiles escolares para todas las escuelas de la entidad, así como con la distribución de los Libros de Texto Gratuitos en más de 5 mil planteles de educación básica.

Resaltó la confianza en la plantilla docente de Chihuahua, quienes cuentan con la capacidad, entrega y vocación para preparar a las siguientes generaciones de ciudadanos e impulsarlos a cumplir sus sueños.

“Estaremos muy atentos al cumplimiento del calendario escolar y a las inquietudes que surjan durante el presente ciclo para darles el seguimiento adecuado”, indicó, al tiempo que sonó el timbre que marcó la inauguración oficial del inicio de clases.

Se informó que para este regreso a clases se invirtieron 113 millones 939 mil 86 pesos en la adquisición de mochilas y útiles escolares para educación básica. Además, en la Secundaria Número 9 se instalarán dos puntos de vacunación entre las 9:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.