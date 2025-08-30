Inhabilitan a exfuncionario de Ojinaga por sustraer dinero en pago de Predial

Chihuahua.– La Auditoría Superior del Estado (ASE) inhabilitó por 10 años y aplicó una sanción económica a Jesús A.Z., exjefe del Departamento de Predial y Catastro del Municipio de Ojinaga, tras ser encontrado culpable de sustraer dinero en efectivo en el pago del concepto predial, cancelando esos ingresos en el sistema.

Esta práctica fraudulenta fue detectada en las revisiones anuales que lleva a cabo la Auditoría Superior del Estado, la cual presentó la denuncia administrativa ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

La falta administrativa grave que se logró imputar al servidor público municipal fue la catalogada como abuso de funciones y prevista en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; además, el mismo servidor público, por estos mismos hechos, ya había sido declarado culpable por la vía penal por la comisión del delito de peculado agravado.

En la práctica, lo que aconteció es que algunos contribuyentes que acudieron a pagar su impuesto predial en el Municipio de Ojinaga aparecían aún con adeudo en el sistema, lo que dio pie a las investigaciones de los auditores, quienes lograron acreditar que lo pagos efectivamente se recibieron por parte del exservidor público, pero este nunca ingresó los recursos a la Tesorería Municipal.

Después del desahogo del proceso legal, la Quinta Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) determinó la inhabilitación por 10 años y una sanción económica de 33 mil pesos en contra del responsable.

Con esta resolución, la ASE suma 57 personas a las que se ha logrado demostrar su responsabilidad administrativa grave por haber hecho mal uso de recursos públicos a su cargo.