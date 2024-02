Ingrid Coronado impulsa a las mujeres para que recuperen el amor propio

Chihuahua.- Al presentar su conferencia “MujerOn”, la conductora y cantante Ingrid Coronado aseguró que las mujeres de todo el mundo comparten los mismos problemas, uno de ellos en la recuperación del amor propio, pues muchas veces la cultura y la gente que las rodea no les ayudan a darse el valor que tienen.

“Las problemáticas no son diferentes, ya no solo entre los estados de la República Mexicana, creo que las problemáticas de las mujeres de todo el mundo. Mi historia no es distinta a todas las mujeres que queremos salir adelante, crear un buen ambiente familiar, tener un buen trabajo, lograr nuestros sueños profesionales, los desafíos son grandes y debemos ser conscientes en trabajar para impulsarlos y que nuestro entorno pueda cambiar”, dijo Coronado.

Explicó que con su conferencia trata de compartir los diferentes elementos que le han ayudado a salir adelante ante situaciones adversas como las injusticias, el enojo y la violencia, por lo que destacó la realización del evento “Juntas por Nuestra Salud”, organizado por el Gobierno de Chihuahua.

Ingrid Coronado dijo que como mujeres tienen un enorme reto para con la sociedad, pues siempre buscan acompañar a la pareja, los hijos y la familia y muchas veces sin fijarse en sus necesidades más básicas como la propia salud.

A pesar de ser una persona pública, sabe que no está exenta de los problemas que aquejan a todas las mujeres; de hecho, dijo que muchas veces sus dramas y dolores son más grandes porque todo el mundo se entera y lo que busca es un mundo equitativo, donde se trate por igual a hombres y mujeres.

Agregó que tiene muchas mujeres como fuentes de inspiración, pero una de ellas es Elizabeth Gilbert, autora de “Comer, amar, rezar”, a quien conoció en una conferencia que le provocó el llanto dado el mensaje de fortaleza y de afrontar los problemas.

“Si alguien más pudo, yo también puedo hacerlo y puede ser fuente de inspiración una película, una entrevista, una conferencia, un libro, que seamos conscientes que todos podemos salir adelante”, concluyó.