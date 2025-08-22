Incrementa el costo de la vivienda en Chihuahua y Juárez

Chihuahua.- La vivienda en distintas zonas de la entidad ha registrado incrementos que van del 8.9 al 10.1 por ciento, dependiendo del área geográfica, informó Zulema Ruiz Terrazas, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Chihuahua.

La lideresa de la agrupación señaló que, con estos incrementos, la entidad se posiciona como la sexta a nivel nacional en apreciación del costo de la vivienda, derivado principalmente del aumento en los precios de los materiales de construcción, consecuencia de fenómenos económicos de años anteriores.

Ruiz Terrazas precisó que en Chihuahua capital el incremento es de 8.9 por ciento, a nivel estatal de 9.3 por ciento, y en Ciudad Juárez de hasta 10.1 por ciento.

A pesar de estos aumentos, la compra-venta de vivienda no se ha visto afectada; en lo que va del 2025 se registra un crecimiento del 16 por ciento en las transacciones inmobiliarias, contrario a la caída observada durante 2024.

La presidenta del AMPI destacó que la tendencia se enfoca en la adquisición de inmuebles con valor entre un millón y un millón y medio de pesos, mientras que la compra-venta de vivienda de interés social ha disminuido.

En cuanto a vivienda vertical, Chihuahua capital presenta un descenso del 2.8 por ciento en construcción y transacciones, en contraste con la tendencia nacional que ha mostrado un crecimiento acumulado del 213 por ciento en este segmento.