Incertidumbre económica frena inversión en Chihuahua: Coder

Chihuahua.- Las constantes amenazas del presidente Donald Trump para incrementar los aranceles a México ha frenado inversiones millonarias que podrían llegar a Chihuahua, aseguró el presidente del Consejo de Desarrollo Económico Regional (Coder), Antonio Valadez García.

Recordó que, durante el primer semestre de este año, se mantuvo la incertidumbre económica por la actitud del presidente del vecino país hacia México, por tanto, se esperan mejores condiciones para lo restante de 2025.

Con estos anuncios, agregó, se crea una expectativa negativa en el mercado y las empresas dejan de invertir, aunque se mantienen con la intención de hacerlo una vez que la situación se estabilice.

“Yo pienso que es una tónica que va a seguir, es su personalidad. De una manera va a estar jugando con esto y jugando un poquito con nosotros y con lo que son las inversiones”, sostuvo el líder empresarial.

Valadez García también destacó la certeza jurídica y económica con la que cuenta Chihuahua, generando visitas a la capital, pero es necesario estabilizar la situación en el contexto internacional y los aranceles anunciados por Donald Trump.