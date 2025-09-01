Chihuahua.– Como parte de las acciones de seguridad implementadas esta semana en la región sur del estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) dio a conocer que aseguró un tractocamión cargado con mercancía ilícita valuada en 1 millón 700 mil 900 pesos, consistente en 3 mil 581 paquetes de cerveza que equivalen a 85 mil 944 latas.

El vehículo, marca Peterbilt modelo 2016 en color azul, circulaba a la altura del poblado La Catedral, en el municipio de Parral, cuando fue detectado durante las labores de patrullaje. En la inspección se localizó la carga sin la documentación necesaria para su traslado.

El conductor, identificado como José Manuel “N”, de 34 años, no acreditó la procedencia legal del producto, por lo que tanto la mercancía como el vehículo quedaron asegurados y puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

El operativo se desarrolló como parte de las labores de reforzamiento en Parral y comunidades aledañas como Guadalupe y Calvo, Chinatu y Guajolotes, donde se llevaron a cabo filtros de inspección vehicular, patrullajes pie-tierra, revisiones en puntos estratégicos y presencia disuasiva en áreas de riesgo.