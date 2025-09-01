Guadalupe y Calvo.- Derivado del Operativo Especial desplegado en Guadalupe y Calvo y municipios aledaños, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con las Subsecretarías de Estado Mayor, Despliegue Policial e Inteligencia y Análisis Táctico, logró resultados significativos en el aseguramiento de vehículos, armamento, equipo táctico y sustancias ilícitas.

Durante los recorridos tácticos y patrullajes realizados entre los poblados de El Vergel y el Ejido Guajolotes, se localizaron varias unidades ocultas entre la maleza, las cuales, al ser verificadas en la plataforma, arrojaron estatus de robo vigente en diferentes municipios, incluso en el estado de Sinaloa.

Las unidades localizadas fueron: una Chevrolet Suburban modelo 2007 color gris; una GMC Sierra modelo 2016 color gris; una Toyota Tacoma modelo 2008 color blanco; una Ford F-450 modelo 2015 color blanco; una Chevrolet Silverado modelo 2018 color azul; una GMC Denali modelo 2015 color negro (sin reporte); y una Nissan Frontier modelo 2020 color gris/azul, rotulada como Policía Municipal de Guadalupe y Calvo.

En el interior de estas se encontraron dos armas de fuego: un fusil calibre .223 con cargador abastecido y una carabina calibre .40.

También se incautaron tres cargadores metálicos calibre 7.62x39 mm, cartuchos útiles de diferentes calibres, un chaleco táctico con placas balísticas, indumentaria tipo militar consistente en siete camisolas y siete pantalones tácticos, aproximadamente 150 gramos de marihuana y seis artefactos explosivos de fabricación artesanal.

Entre los hallazgos también destacó la detección de mercancía ilícita: 174 charolas de cervezas, localizadas en el interior de una camioneta Ford F-450.

El operativo incluyó vigilancia aérea en comunidades como El Vergel, Cebollas, La Catedral, Turuachi, Yerbitas, El Ocote, Mariano Balleza, El Tule, Valle del Rosario, La Lagartija y el Ejido Guajolotes, lo que permitió reforzar la cobertura de seguridad en áreas de riesgo.

Además, como parte de estas labores se consultó en Plataforma México a 87 personas durante los filtros de inspección.

Todo lo asegurado quedó a disposición de la autoridad correspondiente para su investigación.