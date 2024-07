Inaugurará Wendy Guevara la pop-up store de Shein en Chihuahua

Chihuahua ha sido elegido por SHEIN como el segundo estado del año en el que abre las puertas de su pop-up store para llevar las últimas tendencias de moda y belleza que la marca ofrece en línea.



Del 18 al 21 de julio, de mediodía a 8:00 de la noche, el Fashion Mall Chihuahua será el escenario de esta experiencia que incluye:

Colección SHEIN X Samadhi

Ropa de mujer en talla regular y curvy

Ropa de hombre

Ropa para niños y bebés

Accesorios para mascotas

Zapatos y accesorios

Por primera vez, la pop-up store ofrecerá maquillaje, desde bases y correctores hasta sombras de ojos y lápices labiales.

Además, la invitada especial para esta inauguración será la influencer más perdida y más famosa de México: Wendy Guevara.

También tendrá la iniciativa "The Next Cycle", un programa dedicado a la recolección y reciclaje de ropa usada. Las personas podrán llevar prendas que ya no utilizan, la cual posteriormente, será clasificada en buen estado para lavarla y ser donadas a distintas fundaciones, mientras que las prendas no aptas para donación serán recicladas para crear nuevas fibras y telas.