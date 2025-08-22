Inauguran Centro de Conciliación Laboral de atención virtual en Creel

Chihuahua.– El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua (Cclchih), en conjunto con Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), inauguró un módulo de atención virtual en Creel, Bocoyna, a fin de acercar los servicios de conciliación laboral a la población serrana.

La apertura se llevó a cabo en el marco del programa “Juntos por la Sierra Tarahumara”, impulsado por la gobernadora Maru Campos, y contó con la presencia de autoridades estatales y municipales.

Se trata de un espacio para garantizar a las y los trabajadores un mecanismo rápido, gratuito y eficaz para resolver conflictos, con asesorías, conciliaciones laborales, ratificaciones, pagos de convenios y audiencias virtuales, y cuenta con material informativo en el idioma rarámuri.

El secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, Diódoro Siller, destacó la importancia de la coordinación institucional y el respaldo del Gobierno del Estado para consolidar los avances en justicia laboral.

“El trabajo en equipo siempre es mejor, Chihuahua se ha consolidado como un referente nacional en materia de conciliación, donde el diálogo y los acuerdos prevalecen sobre la confrontación. Esta inauguración garantiza que estamos avanzando”, declaró.

A su vez, el director general del Cclchih, Fausto Barraza, subrayó que este espacio refuerza la red de atención en la Sierra Tarahumara, y materializa el compromiso de la dependencia de acercar la justicia laboral a la población.

“Es un avance en la modernización de nuestros procesos, y simboliza el compromiso de que la justicia laboral sea un derecho cercano, humano y accesible. Viene a fortalecer la red de atención en la Sierra Tarahumara, ya que se suma a los módulos de Guachochi, Guerrero y Cuauhtémoc”, indicó.