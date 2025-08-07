Imputan nuevo cargo a hombre que mató a policía ministerial durante persecución

Chihuahua.- La Fiscalía de Distrito Zona Centro dio a conocer que presentó un nuevo cargo penal a Omar Arturo O. S., quien fue detenido el 24 de julio, luego de matar a un agente ministerial durante una persecución.

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos, le formuló imputación por el robo de una camioneta Ram 700, que se encontraba estacionada en el exterior de un negocio ubicado en la avenida Zarco y calle 80.

Policías de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) acudieron al Cereso número 3 de la ciudad de Hidalgo del Parral, para notificar al imputado una nueva orden de aprehensión, por el robo de un primer vehículo en la ciudad de Chihuahua.

Las indagatorias revelaron que Omar Arturo O. S. salió por la carretera Chihuahua – Cuauhtémoc hasta llegar a la comunidad de La Joya, donde robó una segunda camioneta Nissan Titan, iniciándose una persecución hasta llegar al filtro policial en la comunidad de Maturana.

Esta nueva imputación se suma a los cargos penales por los que se encuentra vinculado en la ciudad de Hidalgo del Parral, por lo que el procesado continuará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Las autoridades continúan investigando la posible participación del imputado en hechos similares, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía que lo identifique como posible agresor, para que presenten su denuncia ante el Ministerio Público.