Impulsa Chihuahua certificación ISO 9001 para fortalecer proyectos energéticos

Chihuahua.- El Gobierno del Estado de Chihuahua, informó en un comunicado que a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) inició el proceso para que la Agencia Estatal de Desarrollo Energético (AEDE) obtenga la certificación internacional ISO 9001, enfocada en garantizar estándares de calidad en sus procesos.

Durante la reunión de arranque, el secretario Ulises Fernández destacó que este paso refleja el compromiso de la administración con la innovación, la eficiencia y la confianza ciudadana.

Subrayó que la certificación permitirá a la AEDE operar bajo parámetros globales que fortalecen la certeza en el desarrollo de proyectos estratégicos.

El director general de la AEDE, Luis Carlos Hernández, presentó la hoja de ruta que incluye etapas de planeación, implementación, evaluación y mejora continua.

Este proceso contará con la asesoría técnica del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (Inadet) encargado de realizar la auditoría y acompañar a la agencia en la acreditación.

Para las autoridades estatales, alcanzar la ISO 9001 no solo significa cumplir con normas internacionales, sino también consolidar prácticas de clase mundial en el sector energético de Chihuahua, generando beneficios tanto para la ciudadanía como para los sectores productivos.