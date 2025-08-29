Impugnará Loera si Compeán, exalcalde panista, se afilia a Morena

Chihuahua.– Juan Carlos Loera de la Rosa, senador por Morena, anunció que estará impugnando una posible afiliación de Eliseo Compeán, exalcalde de Delicias por el Partido Acción Nacional (PAN), luego que se diera a conocer el acercamiento con el edil de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

“No creo que lo pase, no debe de pasarlo. Yo no tengo noticias de que se vaya a afiliarse, pero si intenta afiliarse yo voy a impugnar su afiliación”, indicó el integrante de Morena en el Senado.

Recordó el filtro que hará su partido para quienes deseen integrarse a las filas del partido guinda y aunque no está inmerso en esa comisión para las nuevas afiliaciones, recordó que él fue uno de los impulsores de esa iniciativa al interior del partido político.

Loera de la Rosa se pronunció para que se haga un estudio y una investigación a quienes desean integrarse a Morena con el fin de saber si cumplen con los requisitos que impone el partido.