Impuesto del 1.5% a plataformas de reparto de comida será sobre las comisiones

Ciudad Juárez.– Tras la propuesta de aplicar un impuesto del 1.5 por ciento a plataformas digitales de entrega y reparto de comida, el secretario de Hacienda José Granillo Vázquez explicó que el cobro va sobre la comisión que cobra la plataforma.

"Cuando pedimos un servicio de comida a través de una plataforma, dentro del costo que se paga, esté una comisión que cobra la plataforma y una comisión que se paga para el repartidor, el aprovechamiento del que estamos hablando es el 1.5 por ciento sobre la comisión de la plataforma", declaró Granillo Vázquez.

El funcionario aseguró que la afectación será mínima y que no habrá ningún cargo ni para el repartidor de plataformas como DiDi, Rappi o Uber Eats, o para el restaurante.

Señaló que estarán viéndolo directamente con las plataformas, por lo que en ningún momento estarán molestando a repartidores o restauranteros.

Agregó que no tienen un estimado de cuánto se recaudaría en este rubro, ya que no cuentan con un antecedente, no hay ningún registro, por lo cual estarán viéndolo conforme se aplique el aprovechamiento.