Importadores de reses 'toparán' con regulaciones de Chihuahua: De la Peña

Chihuahua.- Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de gobierno, aseguró que Chihuahua se mantiene firme en la aplicación de las medidas preventivas para evitar el ingreso de reses de otras partes del continente con posible contagio del gusano barrenador, ante el anuncio de la llegada de ganado desde Nicaragua a Durango.

“Si Sinaloa, si Durango, si Michoacán, si Chiapas no quieren mantener este estatus, perfectamente entendible por la lejanía o porque no tienen estatus ni la condición de primer lugar en la exportación a Estados Unidos, nuestra prioridad será defender a los ganaderos y la actividad ganadera…en Chihuahua se van a topar con una regulación bien aplicada y con una autoridad al pendiente de que no importemos de otras partes u otras latitudes este tipo de flagelos”, acotó.