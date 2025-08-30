Identifican a 2do hombre asesinado y dejado en Libramiento Oriental

Chihuahua.– Las autoridades investigadoras lograron identificar de manera oficial al segundo hombre privado de la vida por una célula criminal y cuyos cuerpos fueron abandonados en la carretera Aldama - Chihuahua. Uno de sus familiares corroboró su identidad al ver su cuerpo en el Servicio Médico Forense (Semefo).

Se trata de Jesús Uriel J.T., de 22 años, su cuerpo estaba junto al de Israel Sahid V. R., de 29 años, ambos decapitados.

Previo a su hallazgo aparecieron en un video que circuló en redes sociales en el que eran interrogados por su captores y posibles verdugos.

Jesús Uriel dijo en el interrogatorio que su función era ser vigilante en la colonia Villa Aldama, donde incluso fue “levantado” y con tiempo y distancia de diferencia también privaron de la libertad a Israel.

Los dos fueron hallados en el Libramiento Oriental, en la capital del estado; junto con un narcomensaje.

Hasta el momento no hay personas detenidas ligadas a este doble asesinato.