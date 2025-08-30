Hieren a joven e incendian vehículos en Aldama

Chihuahua.- Las primeras horas de este sábado, un joven fue atacado a balazos mientras circulaba por las calles de Aldama, del que logró escapar con un impacto de bala y tres más en la Dodge Charger que él mismo conducía.

Los hechos sucedieron en la colonia Niños Héroes, entre las calles Infonavit y La Abundancia, cuando el joven fue herido de bala en uno de los hombros, aunque se reporta fuera de peligro.

Al ser evadido del ataque, los presuntos responsables incendiaron su vehículo y tres vehículos más, incluyendo una pick up Silverado roja de reciente modelo, mismos que fueron asegurados por la Fiscalía del Estado en la mañana.

Elementos de la Policía Municipal, bomberos, Policía Ministerial, Guardia Nacional y el Ejército acudieron al sitio para atender la emergencia y buscar a los responsables.