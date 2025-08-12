Hay terreno para el IMSS, falta que federación se decida: Marco Bonilla

Chihuahua.- Marco Bonilla Mendoza, presidente municipal de Chihuahua, aseguró que el Ayuntamiento ya realizó la donación de un inmueble para la construcción del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin embargo, el Gobierno Federal no ha hecho el trámite legal que permuta el terreno por el parque El Palomar.

Lo anterior, luego que la delegada del Bienestar, Mayra Chávez Jiménez, asegurara la tarde de ayer que no existía la donación del inmueble, declaración que el edil calificó de inexacta o con falta de información.

Recordó que, en 2019, el Ayuntamiento capitalino realizó la donación del terreno ubicado al norte de la ciudad con la única condicionante que el Gobierno Federal entregara la propiedad del mencionado parque, sin embargo, se determinó la no viabilidad para la construcción del hospital en el inmueble donado, sino solo una clínica.

En este sentido, el mismo IMSS pidió la donación de otro inmueble desde hace año y medio y se hizo la oferta de tres terrenos, ubicados al norte, centro-norte y oriente de la ciudad, sin embargo, la dependencia de salud no se ha decidido por uno.

Incluso, abundó, el Gobierno del Estado ha hecho la propuesta de un terreno en la zona suroriente de la capital, pero el Gobierno Federal no ha dado respuesta.

Bonilla Mendoza indicó que el Ayuntamiento de Chihuahua ha mostrado su disposición para llevar los servicios públicos hasta la zona en que se ubique el hospital, pues esta infraestructura es muy necesaria no solo para la capital, sino para la población que atiende el IMSS desde la capital.