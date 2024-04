Hay que atender la salud mental del Distrito 08: Martha Vega

Ciudad Juárez- Ya entrando en el segundo mes de campañas federales, la candidata a diputada federal por el Distrito 08 de Chihuahua Capital de Movimiento Ciudadano Martha Elena Vega señaló la necesidad de atender temas tanto de salud mental como de seguridad para niños niñas y mujeres en el sector más vulnerable del municipio.

La candidata puntualizó en el programa “Decide 2024” de Radio Net 1490 que, al no contar con una Fiscalía Especializada en la Mujer, la atención de la Fiscalía de la Zona Centro termina siendo “grotesca” para con las féminas violentadas.

“El servicio es malo, se revictimiza a las afectadas y se les trata de manera grotesca. Me extraña que sigamos en las mismas. El personal de la Fiscalía no tiene esa capacitación para tratar con mujeres. Lo mismo les pasa a los niños que han sido víctimas de la violencia intrafamiliar y de las agresiones sexuales. No hay un protocolo para atenderlos ni mucho menos justicia. Debemos y tenemos que atender también la pederastia para encontrarle la justicia verdadera a los niños y niñas”, expresó Vega.