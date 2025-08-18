Hasta 30% menos en licencias de conducir para estudiantes

Chihuahua.- Del 18 de agosto al 18 de octubre, alumnas y alumnos de preparatoria y universidad podrán acceder al beneficio.

Con el objetivo de apoyar a la comunidad estudiantil y a los padres de familia en este regreso a clases, el Gobierno del Estado ofrecerá un 30% de descuento en las licencias de conducir para los estudiantes de preparatoria y universidad.

El beneficio estará vigente del 18 de agosto al 18 de octubre de 2025 y aplicará tanto para la expedición del documento como para su reposición en caso de robo, así como para el examen médico requerido para obtener la licencia.

Para acceder al descuento, las y los estudiantes pueden acudir a cualquier módulo de Recaudación de Rentas en la entidad, donde deberán presentar una credencial escolar con fotografía que acredite su inscripción en nivel Medio Superior o Superior.

Con iniciativas como esta, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la juventud chihuahuense, incentivando su desarrollo académico y apoyando su movilidad de manera accesible y segura.