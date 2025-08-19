Hallan cuerpo de Danna, presuntamente enterrada en patio de casa en Chihuahua

Chihuahua.– El cuerpo de Danna Angelina Muñoz, de 21 años y quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 17 de agosto de este año en la ciudad de Chihuahua, fue localizado presuntamente semienterrado en el patio de una casa. El hallazgo se hizo la madrugada de este martes en un domicilio de la colonia Bolonia, fraccionamiento Romanzza, en la capital del estado.

La localización la confirmó esta mañana el fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, quien aseguró que la joven fue encontrada en la vivienda señalada previamente por la familia, aunque no dio a conocer los detalles.

Fue la familia de Danna quien comenzó una campaña en redes sociales para poder localizar a la joven. De esta manera recibieron información anónima que les indicaba que Danna estaba sin vida y presuntamente semienterrada en el patio de la casa ubicada en la calle Bologna 1384.

Hasta el momento solo se ha confirmado el hallazgo del cuerpo de la joven, sin mayores detalles sobre los presuntos responsables o líneas que indiquen los motivos de su asesinato.