Chihuahua.- Un gran ambiente familiar y de fiesta está llevándose a cabo en la Plaza de Armas de Chihuahua al desarrollarse la primera jornada del evento Polka Monumental organizado por el municipio.

El evento dio inicio desde las 11 de la mañana y se extenderá hasta las 8 de la noche en donde se presentarán más de 20 grupos de danza provenientes de distintas escuelas, por lo que se realizar la invitación para acudir a este evento anual.

Con cámaras, chiflidos y gritos a todo pulmón, se desarrolla esta fiesta mexicana a donde se dieron cita decenas de familias que con orgullo ven a sus hijos e hijas desempeñarse en una actividad cultural que a la vez genera valores como la organización y el trabajo en equipo y sobretodo, logra alejarlos de las distracciones tecnológicas para lograr relacionarse, dijeron algunos padres.

Asimismo, destacaron la realización de este tipo de actividades y dijeron que se necesita aún más esfuerzos por lograr que las nuevas generaciones no caigan en el ocio que muchas veces deriva en la falta de empatía para con su alrededor o el acercamiento con malas compañías que puede llevarse, incluso, al consumo de sustancias nocivas para su salud.

Karina, de 16 años, es una de las jóvenes participantes de este festival y mientras realizaba su cambio de vestuario, se mostró contenta y nerviosa ya que es la primera ocasión en que participa en un festival similar.

Aunque evitó la cámara por la misma emoción de estar a punto de salir al escenario, convocó a los jóvenes de su edad para que salgan de sus redes sociales a conocer lo que les tiene Chihuahua y México, pues son la generación que “en unos años estaremos trabajando y tomando decisiones en el país y necesitar estar conociendo lo que hay afuera”, aseguró.

Y no solo es el baile, agregó, también están los deportes, la lectura y otras cosas que hacer no solo estar en un teléfono y a veces solo “tirando hate” a algo que no nos gusta.

Para este domingo, se prevé la participación de casi 3 mil danzantes de polka en la explanada de El Palomar en punto de las 16:30 horas, para cuyo evento se recomienda a los espectadores, llevar protector solar, gorras o cachuchas, mantenerse hidratado, usar ropa de colores claros así como identificar las rutas de evacuación.