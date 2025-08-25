Chihuahua.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), en coordinación con Cadena México, brazo humanitario de la comunidad judía, y Fundación Coppel, entregó 265 apoyos a familias de la colonia Vistas Cerro Grande afectadas por las recientes lluvias.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, detalló que se distribuyeron 122 catres, 122 colchones y 21 tinacos a los hogares necesitados.

Loera subrayó que para la gobernadora Maru Campos, las alianzas estratégicas con la sociedad civil son fundamentales para llevar apoyos de manera oportuna a quienes más lo requieren.

El evento se realizó en el Centro de Desarrollo Integral para la Infancia y la Adolescencia (Cediia) de Vistas Cerro Grande, donde el funcionario reconoció el trabajo del equipo de “chalecos azules” de la SDHyBC, encargado de identificar las necesidades de las familias.

El titular agradeció a Cadena México y Fundación Coppel por sumarse a este esfuerzo, que busca mejorar significativamente la calidad de vida de los habitantes afectados por las lluvias.