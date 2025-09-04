Gobierno del Estado ofrece nuevas vacantes laborales para personas mayores

Chihuahua.– El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, anunció la disponibilidad de nuevas vacantes laborales dirigidas a personas mayores en la ciudad de Chihuahua.

El funcionario explicó que el objetivo de esta estrategia es brindar oportunidades para que este sector poblacional desarrolle actividades productivas, genere ingresos y contribuya a la economía de sus hogares.

Vacantes disponibles esta semana:

Chofer

Personal de limpieza

Colaboradores de empaquetado

Personal de jardinería

Operadores de producción

Empleados generales

Todas las plazas incluyen prestaciones de ley.

Loera destacó que esta iniciativa responde a instrucciones de la gobernadora Maru Campos, quien desde el inicio de su administración ha impulsado programas enfocados en mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Agregó que el proyecto no solo busca que las y los adultos mayores permanezcan activos, sino también fomentar la convivencia social, especialmente entre quienes viven solos, además de garantizarles una fuente de ingresos estable.

Las personas interesadas pueden solicitar información al teléfono (614) 429-33-00, extensión 17921, donde el equipo de la Dirección de Grupos Vulnerables brinda acompañamiento durante el proceso de entrevistas.