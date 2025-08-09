Chihuahua.- En el Marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora cada 9 de agosto, la gobernadora María Eugenia Campos Galván reafirmó su compromiso de trabajar para contrarrestar el rezago histórico entre los pueblos originarios de Chihuahua.

Desde el inicio de su administración la mandataria ha implementado programas y estrategias para dignificar a las comunidades indígenas.

“Juntos por la Sierra” es el ejemplo de las acciones interinstitucionales implementadas por el Gobierno del Estado, para llevar drenaje y electricidad a las zonas más vulnerables y remotas, además de construir y rehabilitar caminos, reactivar centros de atención para niñas y niños, y mejorar las viviendas a quienes más lo necesitan.

Al programa se suman NutriChihuahua y MediChihuahua, iniciativas que han combatido la desnutrición en las comunidades indígenas, y han acercado la atención médica gratuita y de calidad por primera vez a las zonas más remotas de la entidad.

“Gobierno del Estado asumió la misión de enfrentar el rezago histórico, y con acciones muy puntuales, decirle a las personas de la Sierra Tarahumara que no están solos, y que nuestro Gobierno tiene la voluntad de ayudarlos en sus necesidades”, expresó Maru Campos.

La gobernadora exhortó a los chihuahuenses a confiar en sus instituciones y, ante dificultades como lo ha sido la presencia del sarampión que ha afectado a estos grupos vulnerables, exhortó a colaborar para erradicar esta enfermedad mediante la vacunación.

“Como Gobernadora, reafirmo mi compromiso de trabajar hasta el límite de mis fuerzas y capacidades por la Sierra Tarahumara”, puntualizó Maru Campos.