Chihuahua.– Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, aseguró que su partido político ganará las elecciones 2027, año en que se renovarán los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como las 67 presidencias municipales e igual número de sindicaturas en el estado de Chihuahua.

Alcalde presentó una encuesta de preferencias electorales en la que aseguró que Morena tiene el 51 por ciento de la aprobación, seguido por el PAN con un 28 por ciento, luego está el PRI con el 8 por ciento y Movimiento Ciudadano con apenas el 3 por ciento.

La lideresa morenista aseguró que Chihuahua se sumará a las entidades en las que gobierna su partido político, siendo una de las 17 entidades en que se renovarán los poderes, y cuyas candidaturas estarán saliendo a través del método de encuestas ciudadanas.

Desdeñó las declaraciones del líder panista en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, al asegurar que el PAN retendrá Chihuahua en las elecciones de 2027 y recordó las acusaciones por lavado de dinero, por lo que presuntamente se habría fugado a Estados Unidos y regresado como integrante de la Cámara Alta.

También criticó la solicitud de intervención del vecino país en México por parte de Marko Cortés y Lily Téllez, y dijo que tanto el PRI como el PAN están perdidos y sin brújula para las elecciones que están por venir.