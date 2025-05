Ganaderos de Chihuahua Exigen Cierre de Frontera Sur por Gusano Barrenador

Chihuahua. – La Unión Ganadera Regional de Chihuahua (Ugrch) exhortó a las autoridades federales a cerrar la frontera sur para evitar el paso de ganado no inspeccionado, tras el anuncio de Estados Unidos de suspender la exportación de reses desde México por nuevos casos del gusano barrenador.

Álvaro Bustillos Fuentes, presidente de la Ugrch, afirmó que los productores ganaderos están pagando el costo de la ilegalidad y la corrupción en el país, al permitirse el ingreso de reses sin la debida inspección, en las cuales se ha detectado la presencia del insecto que puede tener efectos nocivos para la salud humana.

Expresó su decepción porque las autoridades federales no están cumpliendo con su labor, y los exportadores, no solo de Chihuahua, enfrentarán las consecuencias de esta irresponsabilidad al no poder comercializar ganado hacia Estados Unidos.

Bustillos Fuentes recordó que, tras el cierre de fronteras a la exportación de ganado el pasado 24 de noviembre, los productores redujeron los pases al 10 por ciento. Apenas esta semana se había recuperado el 50 por ciento de los pases, por lo que resaltó la falta de comunicación, colaboración y coordinación de las autoridades federales con los ganaderos del sur del país.

“Si Estados Unidos nos cierra la frontera, ¿por qué nosotros no podemos cerrar las fronteras en el sur?”, cuestionó el líder de la Ugrch, al tiempo que instó a las autoridades a priorizar el mercado ganadero y la salud humana, ambos de seguridad nacional.

Bustillos abundó en que Chihuahua tiene un rezago de exportación de 100 mil cabezas, sumadas a las 60 mil de Durango y cifras similares en Tamaulipas y Coahuila, por ejemplo.

Anunció que Chihuahua blindará sus fronteras para evitar el ingreso de ganado proveniente del sur del país. Precisó que aún no cuentan con un plan, pero este lunes se reunirán con el secretario de Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, para planificar acciones que eviten la pérdida de ganado y conocer los requerimientos del gobierno de Estados Unidos para la pronta reapertura de la frontera.

“No puede entrar ninguna cabeza a Chihuahua sin inspección. Tendremos que regionalizar Chihuahua, separarnos del resto del país y seguir solos en esto”, indicó Bustillos, quien prevé la venta de ganado para el comercio nacional para evitar pérdidas ante la sequía que afecta la entidad.