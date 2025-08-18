Frustran fraude telefónico en Nuevo Casas Grandes tras localizar a joven

Nuevo Casas Grandes.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, lograron evitar la consumación de un fraude telefónico en Nuevo Casas Grandes.

Los hechos se registraron este lunes 18 de agosto, cuando se reportó que delincuentes hacían llamadas telefónicas a una familia a través del número (652) 101 1479, exigiendo pagos por la cantidad de 16 mil dólares y 150 mil pesos, a cambio de la libertad de un joven 28 años de edad.

El reporte generó la movilización policiaca que logró ubicar al hombre en las calles 21 de Marzo y Fernando Montes, en perfecto estado de salud, frustrando de esa manera el fraude, ya que se evitó que depositaran dinero.

El joven localizado fue trasladado a las instalaciones de Fiscalía para ser escuchado en declaración en torno a lo ocurrido.