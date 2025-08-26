Fortalecer formación en resolución de conflictos laborales

Chihuahua.- Con el fin de reforzar la formación profesional y consolidar la cultura de la conciliación laboral en la entidad, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua firmó un convenio con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade) sección Chihuahua.

Con esta firma, quienes integran el Centro de Conciliación y los integrantes de la agrupación de abogados participen en el programa “Técnicas de Conciliación Laboral”, orientado al desarrollo de habilidades para atender de manera eficaz los conflictos que puedan suscitarse al interior de los centros de trabajo.

La alianza contempla además la realización de foros, talleres y actividades académicas conjuntas, para brindar un espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias que fortalecerá una práctica conciliadora más sólida, técnica y profesionalizada.

De forma paralela, en la Sesión de la Junta de Gobierno se presentaron los logros y avances más recientes del organismo, entre los que destacó la apertura del nuevo módulo de atención en Creel, como parte del programa Juntos por la Sierra Tarahumara, impulsado por la Gobernadora Maru Campos.

Asimismo, se informó que actualmente la dependencia se encuentra en segundo lugar a nivel nacional con una tasa de conciliación del 88.36%, con más de 230 mil personas atendidas y cerca de 67 mil convenios firmados, lo que se refleja en una derrama económica superior a los 4 mil 440 millones de pesos, en beneficio directo de las y los trabajadores chihuahuenses.