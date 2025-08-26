Foro Global Agroalimentario 2025 reunirá a expertos en Chihuahua

Chihuahua.- Con el fin de analizar tendencias y desafíos en el contexto global respecto a la tecnología y el aprovechamiento de agua y suelos, se llevará a cabo el Foro Global Agroalimentario 2025 los días 11 y 12 de septiembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua.

El evento será gratuito para quienes deseen asistir y contará con la participación de 110 empresas del sector agroalimentario, además de conferencias, encuentros de negocios y talleres de preparación para agricultores locales, con el objetivo de optimizar el aprovechamiento de recursos.

Arturo González Ruiz, presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua, destacó la importancia de que el evento se realice en Chihuahua, tras ganar la sede a entidades como Jalisco, Nayarit y Campeche. Además, mencionó que especialistas de Estados Unidos, Canadá, Suiza, Chile, Brasil y Argentina participarán presentando tendencias para enfrentar los retos de la alimentación en las generaciones futuras.

Se prevé que, para 2050, el mundo necesitará un 60 por ciento más de producción de alimentos, aunque con menos agua y menos suelo disponible, por lo que será fundamental aplicar las mejores prácticas para superar este desafío.

En su intervención, Alejandro Galicia Arias, Jefe de Agroindustria de la Secretaría de Desarrollo Rural, destacó la coordinación de esfuerzos para lograr un mayor impacto entre los productores agrícolas. Señaló que el foro apoyará a los agricultores locales, preparándolos para enfrentar los retos futuros y brindándoles espacios para la exposición de sus productos.

Asimismo, resaltó el papel de los agricultores de Chihuahua, quienes han mantenido la producción de diversos cultivos a pesar de la escasez de agua, contribuyendo al desarrollo agroalimentario de la región.