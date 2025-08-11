Forma Conalep alianza académica con la Universidad de Edimburgo

Chihuahua.– El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) anunció el inicio de una colaboración con la Universidad de Edimburgo, Escocia, con el objetivo de fortalecer el Centro de Desarrollo Humano (CDH) y consolidar el proyecto de la nueva carrera de Enfermería General.

En una reunión de trabajo se contó con la participación del Jay Evans, Senior Lector en la Universidad de Edimburgo e investigador en el Imperial College of London, y Raúl Cuevas, coordinador Estatal de Salud Mental del Instituto Chihuahuense de Salud Mental acudieron a las oficinas de la Dirección General Estatal.



Lo anterior para enlazarse vía remota con personal directivo de los 10 centros educativos para intercambiar experiencias y trazar nuevos proyectos a desarrollar.



El equipo que conformará esta dinámica está constituido por Rosie Stenhouse, directora de la Escuela de Enfermería e investigadora en la misma institución; Tonatiuh Magos, asesor del Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil y Senior Project Lead en el Center of Sports and Human Rights; así como Eloísa Solís Terrazas, directora general del Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil.



La alianza busca desarrollar programas conjuntos de formación, asesorías especializadas, intercambio de buenas prácticas y talleres, con un enfoque en derechos humanos, justicia social y equidad en salud.



La colaboración también contempla la participación de especialistas internacionales en actividades académicas de la nueva carrera de Enfermería General, así como la promoción de redes globales de conocimiento.