Fiscal confirma abuso en asesinato de Danna Angelina
Foto: Redes

Chihuahua.- El fiscal General del Estado, César Jáuregui confirmó la existencia de agresión sexual contra Angelina Muñoz, de 21 años y se encuentran investigando el entorno en que sucedieron los hechos, contando, además, con las declaraciones del Didi que llevo a la víctima y su amiga, al domicilio en que sufrió la agresión.

Jáuregui hizo el llamado para no caer en la desinformación y evitar los datos que buscan crear confusión y con otros intereses.

Aseveró que la investigación está muy avanzada y dijo que pronto capturarán a los responsables en cuya casa, no era la primera vez que Danna se encontraba, indicó.

Fue durante la mañana del martes que el cuerpo de Danna Angelina, quien estaba desaparecida desde el pasado 17 de agosto de este año en la ciudad de Chihuahua, fue localizado semienterrado en el patio de una casa.

El hallazgo ocurrió durante la madrugada en un domicilio de la calle Bolonia, fraccionamiento Romanzza, en la capital del estado.

Tras los hechos, dos mujeres fueron detenidas, señaladas de estar relacionadas con quienes asesinaron a la joven.

Con información de Manuel Escogido | Netnoticias.

