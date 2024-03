FGE y Ceresos, los que más concentran quejas en Chihuahua

Chihuahua.– Los centros penitenciarios del estado concentran el mayor número de personas que interpusieron quejas por violación a sus derechos humanos, de acuerdo con el reporte anual de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). De 771 quejas interpuestas contra autoridades se identificaron a mil 144 personas agraviadas, de esta cifra, 689 fueron clasificadas como grupos vulnerables, siendo 201 casos de personas privadas de la libertad.

Los grupos vulnerables representaron en este reporte de 2023, el 60 por ciento del total de agraviados por alguna autoridad, las corporaciones policiales son las más señaladas en general.

En este contexto de grupos vulnerables, después de las personas privadas de la libertad se encuentran las quejas presentadas en agravio a niñas, niños y adolescentes (149); en tercer sitio las mujeres víctimas de violencia de género (125); personas víctimas de un delito (58); personas de pueblos y comunidades indígenas (47); personas con alguna discapacidad (36); personas de 60 años o más (32); personas en contexto de migración (15); personas LGBTTTIQ+ con 12 quejas; representantes de personas desaparecidas (6); personas defensoras de los derechos humanos (3); mujeres embarazadas (2); periodistas (2) y personas con VIH con 1 queja interpuesta.

Del total agraviadas en sus derechos humanos en Chihuahua, que están dentro de un registro de queja, 618 son hombres (54%), mientras 525 fueron mujeres (46%).

Diagnóstico penitenciario

La Dirección General del Sistema Penitenciario recibió 64 quejas, un incremento de poco más del 56 por ciento respecto al 2022. En un esfuerzo adicional, para observar y documentar las condiciones de las personas privadas de la libertad y el respeto a sus garantías humanas, la CEDH realizó un Diagnóstico Penitenciario, que por primera vez se enfocó en los penales femeninos, el Cereso estatal 2, en Ciudad Juárez, y en Aquiles Sedán, aledaño a Chihuahua capital, el Cereso 1.

En este documento se destacan las deficiencias de los dos Ceresos femeniles del estado, en donde la mayoría son mujeres menores de 40 años recluidas en la frontera y el 80 por ciento ha sufrido violencia antes de ingresar.

El penal femenil 2, en Juárez, es el de mayor población, pero se encuentra sobrepoblado en un 106 por ciento. Las instalaciones tienen una serie de deficiencias estructurales que provocan el hacinamiento, se tiene un déficit de personal, se ha constatado la presencia de drogas al interior, falta de atención médica adecuada, falta de un reglamento interno, entre otra larga lista de aspectos que están incluidos en las conclusiones y propuestas del Diagnóstico.

La mejora de infraestructura e incremento del personal son parte integral de las áreas de oportunidad que cabe destacar de este informe.

En la evaluación general del Cereso en Ciudad Juárez, el más importante del estado, la calificación fue reprobatoria, en promedio 5.2. Los elementos evaluados fueron: Condiciones de Gobernabilidad, 4.2; Integridad Personal, 5.0; Estancia Digna, 5.8; Reinserción Social 6.7 y Atención a Grupos Vulnerables 4.5.

El Cereso 1 presenta un 79 por ciento de ocupación, la calificación promedio obtenida fue de 5.9. La calificación más baja fue en Atención a Grupos Vulnerables con 4.6 y la más alta fue 7.5 en Integridad Personal que incluye: tasa de ocupación, hacinamiento, supervisión, prevención de incidentes violentos, situaciones de tortura y servicios de salud para las internas.

Más allá de la obligación legal que tiene la Comisión, estipulada en el artículo 6, de la fracción 10, del mismo organismo, se pretende incidir, “no queremos solo reflejar lo que está pasando, sino que de ahí deriven, en las áreas de oportunidad que se detecten, algunas propuestas de mejoras”, considera el presidente la CEDH Néstor Manuel Armendáriz Loya.

“En cuanto a los Ceresos varoniles vemos que lamentablemente, siguen siendo un factor de riesgo que puede incidir, no solo al interior de los Ceresos sino al exterior. Se han presentado dos eventos fuertes en los cuales hemos tenido participación, el de agosto de 2022, como el del día primero de 2023. Vemos que se debe atender eso, es un sector de la sociedad que no está aislado, no pierde contacto, y si bien es cierto, que hay personas que no tienen un interés en un proceso de reinserción social pero, la gran mayoría no lo tiene, no hay que prejuzgar uno y luego valorar en la misma medida a todas las personas”.

En cuanto al diagnóstico femenil, “ahí es otra situación más compleja, no solo por el origen, porque hemos detectado que un número considerable, que se encuentran privadas de su libertad, son víctimas de algún tipo de violencia en su entorno familiar y no se pretende exculparlas con ello de la responsabilidad que puedan tener… pero, en su gran mayoría se han visto forzadas, algunas de ellas, a involucrarse en los hechos delictivos como represalia o como reacción de los actos de violencia en su entorno familiar o verse forzadas a delinquir hacia el exterior, es decir, a involucrarse en actividades delictivas por la incidencia o la insistencia de su pareja”, menciona el funcionario.

Atención a grupos vulnerables

La Comisión también destaca el servicio de gestiones ante las diferentes oficinas de autoridades que, si bien no se consideran graves, sí podrían derivar en violaciones de DH si no se atienden de manera oportuna. Este rubro representó el 25 por ciento del total en 2023, con mil 801 atenciones.

En esta sección destaca el crecimiento sostenido que ha tenido en el número de servicios proporcionados desde 2020 (896) hasta 2023 (mil 801), lo que representa un crecimiento del 101 por ciento.

La mayoría de estas atenciones fueron dadas a las personas privadas de la libertad (640 en total), a quienes se les gestionó el apoyo para el acceso a tratamientos médicos (derecho básico), facilitaciones de traslado y garantizarles que cuenten con asesoría jurídica justa y adecuada.

El segundo grupo poblacional más atendido fue a adultos mayores (93), donde se buscó que se interviniera a su favor en el cobro excesivo de servicios básicos, se garantizara su acceso a medicamentos y citas médicas, además de la orientación en la entrega de pensiones del programa federal Bienestar.

Los casos menores de edad (73) también figuraron en el informe, donde se intervino en asuntos relacionados con el acoso escolar o bullying, la recepción de denuncias y atención psicológica para quienes fueron víctimas de algún delito, la facilitación de cirugías o insumos médicos, entre otros no menos importantes.

Quejas y atenciones

“El año pasado se incrementaron las atenciones en materia de derechos humanos, un poco más del 10 por ciento que en el 2022, esto derivó en un porcentaje similar en quejas donde siguen siendo los abusos de las corporaciones policiales los que predominan”, compartió a Revista Net el presidente de la CEDH en el estado.

“Las corporaciones policiales, tanto estatales como municipales tienen un 54 por ciento aproximadamente del total de las quejas, sin embargo, haciendo ya una depuración del análisis de queja por queja, tenemos que muchas de ellas son de naturaleza administrativa, es decir, muchas veces tienen que ver con actos que se consideran algún tipo de discriminación, de violencia laboral, por lo tanto al interior de la corporación”, agregó el funcionario.

Pese a esto, los abusos policiales se han reducido en materia de abusos físicos directos en contra de ciudadanos. “Estamos hablando de que entre el 30 y 35 por ciento que tienen que ver con actos relacionados con la corporación policial en relación a la ciudadanía que se siente agraviada en su libertad, en su integridad, seguridad personal o en algún otro aspecto”, comentó Arméndariz.

Municipio de Chihuahua, encabeza quejas

Las autoridades estatales y municipales abarcan el 11 por ciento de quejas. De estos 771 trámites que señalan actos de abuso, se identificaron 2 mil 560 actos violatorios, de estos, el derecho a la legalidad y seguridad jurídica contó con 340 expedientes, fue el derecho humano global más reclamado en 2023.

En lo que se refiere a actos violatorios específicos destacaron la prestación indebida del servicio público (173 casos), la falta de legalidad y honradez e ineficacia en el desempaño de funciones (101 casos) y el uso excesivo de la fuerza pública (87 casos).

A nivel municipal, el Ayuntamiento de Chihuahua sumó 76 quejas, encabezó en número de reportes. Le siguió de cerca la Presidencia Municipal de Juárez con 62 quejas en total. Estas cifras contra autoridades locales representan, según el informe, un incremento del 13 por ciento en comparación con el año pasado.

La mayoría de estas quejas (98 por ciento, de 753 casos) se iniciaron a petición de los mismos usuarios, sin embargo, la propia Comisión también puede abrir de oficio un caso, lo cual representó el 2 por ciento restante, con 18 expedientes de los que se tuvo conocimiento a través de medios de comunicación.

Reportes por municipios

Las oficinas municipales de la CEDH que mayor número de quejas generaron fueron en Chihuahua (388), Ciudad Juárez (211) y Cuauhtémoc (52), en este último el incremento de quejas fue del 79 por ciento con respecto al año 2022. Mientras en Chihuahua capital el incremento fue del 20 por ciento, 17 por ciento en Juárez y un 7 por ciento en Delicias, que ocupó el quinto lugar en quejas con 42 en total.

En el cuarto sitio estuvieron Hidalgo del Parral con 48, donde hubo una notable disminución, 71 el año previo. Por último, el sexto sitio lo ocupó Nuevo Casas Grandes con 30 quejas, con también una disminución respecto a las 38 previas.

Omisiones y atropellos de la autoridad

El derecho a la legalidad y seguridad jurídica fue la causa principal de quejas que reporta la CEDH. “La legalidad y seguridad jurídica tienen como principal objetivo dar certidumbre al ciudadano respecto a las consecuencias jurídicas de los actos que realice, y por otra parte, limitar y controlar la actuación de las autoridades a fin de evitar afectaciones arbitrarias en la esfera jurídica de las personas”.[1]

En general se refiere a cualquier omisión, atropello, acto discriminatorio, arbitrariedad, etc., que pudiera ocurrir en contra de un ciudadano por parte de una autoridad.

FGE la corporación más señalada

En lo que respecta a las quejas de las autoridades estatales, la Fiscalía General del Estado (FGE) concentra la gran mayoría de quejas con 202, un incremento del 18.82 por ciento de 2022 a 2023. Continúa la Secretaría de Educación y Deporte con 140 quejas, un incremento de 94.44 por ciento en comparación con el año pasado. Finalmente, en tercer sitio está la Dirección General del Sistema Penitenciario con 64 quejas, un incremento de poco más del 56 por ciento respecto al 2022. En la tabla también figuran la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), la Secretaría de Salud, las Juntas de Agua, el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), los Colegios de Bachilleres (Cobach), el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh).

El uno por ciento restante de todos los servicios dados por la CEDH fueron asuntos de índole federal que se canalizaron a la autoridad competente. Destacan aquí dos instituciones de salud como las de mayores quejas: el IMSS y el Issste, con 37 y 8 casos, respectivamente.

“Es relevante señalar que el total de autoridades involucradas supera el número total de quejas, debido a que un solo expediente puede involucrar a varias instituciones, dependiendo de las circunstancias específicas de cada expediente”, versa el reporte anual.

Resoluciones

La CEDH emitió 55 recomendaciones dirigidas a 17 autoridades, de las cuales ocho eran de carácter municipal y 9 estatal. Derivado de dichas resoluciones, se identificaron 134 personas agraviadas.

La FGE obtuvo el 46 por ciento de estas recomendaciones con 26 en total, le siguió la SSPE con cinco. A nivel municipal, la Presidencia de Chihuahua tuvo el 23.63 por ciento con 13 recomendaciones.

La Comisión también emitió Acuerdos de No Responsabilidad cuando, tras llevar a cabo las indagaciones necesarias, no se identifican elementos suficientes para respaldar la presunta violación de los derechos humanos. Estas resoluciones representaron una decisión conclusiva y, durante el 2023 se emitieron 18 acuerdos. De nueva cuenta la FGE obtuvo 6 y la Presidencia de Chihuahua otros 4.

[1] Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos, segunda edición. Coleccion CODHEM/UNAM