Fallece el 41% de pacientes infectados por rickettsiosis en el estado: Salud

Chihuahua.– El 41 por ciento de los pacientes que han sido diagnosticados con rickettsiosis han perdido la vida en este año, pues de los 58 casos positivos, se ha contabilizado con 24 defunciones, dio a conocer la Secretaría de Salud en su más reciente informe.

De acuerdo con la dependencia estatal, se contabilizan 15 fallecimientos en Chihuahua capital, ocho en Ciudad Juárez y uno más en Meoqui, siendo los rangos entre 5 y 14 t de 25 a 44 años de edad, los que más casos contabilizan, con 12 en total.

Luego están los rangos de edad entre 15 y 24 y de 45 a 64 años de edad, con cuatro casos cada uno; después entre 1 y 4 y de 65 y más con dos casos cada grupo, dio a conocer la Secretaría de Salud.

Del total de los decesos, 16 se han registrado en instituciones de Salud del Estado, seis en el IMSS y dos en hospitales privados.

En su informe, la dependencia precisó que los casos de contagio se han registrado en Chihuahua, con 31, seguido por Juárez con 23 y Meoqui con 4 casos, ocupando el primer lugar el rango de edad entre 5 y 14 años, seguido por el de 25 a 44, después el de 1 a 4 años y con menos de siete casos, se encuentran los otros grupos etarios.

En el mismo periodo, pero del 2024, se tenía un registro de 68 casos confirmados y 35 defunciones, lo que representa una diferencia porcentual inferior del 14.7 por ciento.