Fallece bebé rarámuri de 8 meses por sarampión en Cuauhtémoc

Chihuahua.– La mañana de este viernes se dio a conocer el fallecimiento de un menor de edad originario del pueblo rarámuri , derivado de complicaciones por sarampión.

Se trata de un menor de ocho meses de edad y cuyo fallecimiento se registró el pasado 29 de agosto en el municipio de Cuauhtémoc, informó la Secretaría de Salud.

Según la información, los padres son originarios de Urique y se detalló que el menor no contaba con antecedentes de vacunas.

Con esta, suman ya 17 muertes por sarampión en Chihuahua, con 4 mil 112 casos confirmados y poco más de 4 mil personas recuperadas.