Fallas eléctricas retrasan abasto de agua en la capital: JMAS

Chihuahua.– Las fallas eléctricas en distintas zonas de la ciudad continúan presentándose, lo que ha derivado en fallas en la presión para la distribución de agua en la ciudad y no por desperfectos de los pozos.

Así lo confirmó, Alan Falomir Sáenz, director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), al informar que existen más de 400 infraestructuras para la distribución del líquido, mismas que se encuentran en óptimas condiciones.

“Lamentablemente sí hemos continuado con una impresionante aumento en las fallas de suministro eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad, si no me equivoco el mes de julio terminó con más de 400 fallos eléctricos”, aseguró. Foto: Manuel Escogido

Falomir Sáenz dijo que gracias a las lluvias, la demanda de agua logró bajarse lo que permitió otorgar el servicio de manera adecuada.