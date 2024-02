Chihuahua.- Rescatistas de la capital denunciaron aumento del abandono de mascotas, así como la crueldad cometida hacia perros y gatos que son abandonados en la periferia de la ciudad.

“La muerte que les dan a los callejeritos a machetazos o a palazos, después de que ya los hicieron sufrir muchísimo, terminan muriendo lentamente. En algunos casos los cuelgan en las canastas de basura como su trofeo”, dijo Oni Pérez, rescatista.

En este mismo sentido, la activista dijo que se han registrado casos en que las personas les dan carne molida con veneno o con vidrios a los perritos de la calle, provocándoles una muerte lenta y dolorosa.

Aunque el maltrato se da de manera generalizada en la ciudad de Chihuahua, también reconoce que las zonas focalizadas como puntos rojos son las colonias Vistas Cerro Grande, Punta Oriente y Riberas de Sacramento, pues al encontrarse en los extremos de la capital, se les facilita a los dueños irresponsables para ir a abandonar a las mascotas.

Oni Pérez también destacó la indiferencia de la gente pues se han dado casos en que ven un animal maltrato o atropellado y no le ayudan –cuando pueden- ni piden ayuda para evitar el sufrimiento.

“Y cuando denuncian, no quieren seguir las acusaciones, tienen miedo o no quieren meterse en problemas, pero no saben que un maltratador de animales es el inicio de un presunto homicida”, sentenció.

Se incrementa abandono en 50 por ciento

Gloria González, rescatista, aseguró que durante diciembre se incrementó mucho el abandono de animales “yo creo en un 50 por ciento, porque yo tenía 150 perros (en el refugio) y ahorita estamos en 310 perros, todos los días tenemos una llamada de perritos abandonados”.

Se dijo desconcertada pues en lugar de que la gente haga conciencia, está pasando lo contrario. Aseguró que, de manera cotidiana, dueños irresponsables tiran en cajas o bolsas de basura a camadas de hasta 12 cachorros y muchas ocasiones van con todo y la madre.

Aseguró que hacen falta más campañas de esterilización gratuitas, pues si bien existen algunas, la realidad es que ya no atienden a quienes se dedican al rescate.

Ambas rescatistas pidieron el apoyo de la ciudadanía para dar impulso a las esterilizaciones y sostener los refugios. Si tienen la posibilidad, ofrecer hogares temporales pues existen casos como el de “Luna” y “Valentina” que fueron atropelladas y no hubo persona alguna que les apoyara para disminuir su dolor. Permanecieron horas tiradas en la calle hasta que Oni Pérez acudió en su rescate.

“Que las autoridades hagan más campañas, que no se frene porque no sé qué vamos a hacer los refugios, estamos completamente saturados, en diciembre nos abandonaron a muchísimos”, añadió. Además, expuso que habrá más abandonos, pues las mascotas que se regalaron en navidad habrán crecido y las personas se desharán de ellas porque no tienen espacio.