Existe posibilidades de encontrar más fosas clandestinas: FGE

Chihuahua.- César Jáuregui Moreno, fiscal general del Estado, aseguró que existen posibilidades de encontrar más fosas clandestinas dentro del territorio estatal, aunque a la fecha no tienen información precisa que lleve a su localización y realizar los trabajos pertinentes como se realizan en la zona de Nuevo Casas Grandes.

"Posibilidad sí, pero no tenemos datos para decir ya tenemos localizadas más. Pero sí es importante destacar que en este tipo de asuntos tienes que actuar, no se vale que teniendo datos que puedan llegar a precisar eso no lo quieras hacer para tapar cosas que no deben taparse, así sea de administraciones de hace muchos años, la gente tiene derecho a saber qué pasó con su gente", precisó.