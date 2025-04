Chihuahua.- Productores lecheros de la región centro-sur de la entidad, bloquearon la carretera Panamericana a la altura de Meoqui con el fin de exigir a Liconsa que pague los adedudos contraídos con unos 750 empresarios de la zona, quienes solo tienen el 65 por ciento de lo que el Gobierno Federal les ha prometido.

"Por el hecho de cómo nos trata la Federación respecto a la reciba de leche que ellos tienen y no han cumplido con sus propias reglas de operación para realizar los pagos en tiempo y forma, hay alrededor de 750 productores que se les ha venido reteniendo lo que es el subsidio y les está llegando solo el 65 por ciento del pago", dijo Octavio Magallanes Maravilla, líder productor de la región.

Dijo que el Gobierno Federal les incrementó el precio del subsidio de 2.50 pesos a 4.45 pesos, pero les bajó el de garantía de 8.50 pesos a 7.05 pesos, y con pagos que llegaron tardíos, pues existen productores que no recibe el pago completo desde hace más de dos meses, provocando pérdidas y quiebres en la industria local.

Magallanes Maravilla piensa que existe un desprecio del Gobierno Federal para el campo mexicano pues no entrega los pagos en tiempo y forma y además, deja entrar lácteos de Estados Unidos en cuyo país se tienen grandes ventajas para sus productores, como es buena infraestructura, diésel barato, maquinaria financiada con bajos intereses y créditos al 4 por ciento, por decir algunos.

"En México como productores, nos dejaron fuera de toda competencia al meternos en un Tratado de Libre Comercio que nosotros no pedimos, ni queremos ni aceptamos, que no está a la par con los productores estadunidenese, nos meten en un tratado con mucha desigualdad, no tenemos las mismas condiciones", sostuvo.