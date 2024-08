Ciudad Juárez.- Una veintena de habitantes de los municipios cercanos a la Presa la Boquilla, liderados por gente afín a Morena, encabezaron una manifestación al exterior de Palacio de Gobierno con el objeto de exigir el cierre de las compuertas de la Presa la Boquilla.

Argumentaron que el cuerpo de agua se mantiene al 16 por ciento por lo que no es posible continuar con la extracción del vital líquido, pues se afecta de sobremanera a las personas que tienen en la pesca y el turismo, su actividad principal, sin contar los enormes riesgos a la salud pública.

Tras su manifestación, se les informó que serán recibidos por Santiago de la Peña, secretario General de Gobierno, quien desde este martes hablaba sobre la falta de lluvias que provoca tensión entre la población que tiene en el agua, sus actividades productivas.

“Vamos a plantear al secretario De la Peña que ese embalse ya no se puede sostener con una extracción desmedida. Ya no se puede, el ciclo agrícola es muy importante, nosotros quisiéramos que hubiera agua para todos, no tenemos nada contra los agricultores, quisiéramos que hubiera para todos, pero la realidad es que no hay”, expresó Alonso Montañez.