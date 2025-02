Chihuahua.- Ante el brote de sarampión que se ha registrado recientemente en la frontera con Estados Unidos, particularmente en el estado de Texas, la Secretaría de Salud exhortó a la población proteger a los menores de edad, mediante la aplicación de la vacuna correspondiente, así como a estar atentos de la sintomatología de esta enfermedad.

Leticia Ruiz González, directora de Prevención y Control de Enfermedades de la dependencia, señaló que es muy importante identificar a tiempo los indicadores que incluyen: dolor de cabeza, erupción o manchas enrojecidas en el cuerpo, principalmente en los niños menores de 5 años.



La funcionaria puntualizó que es vital garantizar que las y los infantes cuenten con un esquema de vacunación completo, ya que esto va a prevenir tanto la enfermedad, como posibles complicaciones derivadas de la misma.

Por ello, Ruiz González recomendó a los padres de familia a acudir al centro de salud más cercano para que se apliquen los biológicos correspondientes de forma gratuita, principalmente a los bebés mayores de 6 meses y a cualquier persona nacida desde 1957 que no tenga ninguna vacuna.



Además, la directora recordó que actualmente se cuenta con la vacuna de triple viral (SRP), la cual previene contra el sarampión, paperas y rubeola. El esquema ante dicho biológico consta de la aplicación de una primera dosis, a los 12 meses de edad, un refuerzo a los 18 meses de edad y el último a los 6 años de edad.

El sarampión se caracteriza por la presencia de fiebre elevada, erupción en la piel, tos, ojos enrojecidos y puede afectar gravemente a menores o personas con bajo peso y con sistema inmune debilitado.



Entre los factores de riesgo ,se incluyen los siguientes: no estar vacunado, viajar a un país que presenta casos de sarampión y tener insuficiencia de vitamina A. Las complicaciones más graves que se reportan son ceguera, inflamación de cerebro, diarrea grave y neumonía, lo que puede llegar a comprometer la integridad de la persona.



Generalmente el padecimiento se trata en casa, sin embargo, en caso de no ser atendido puede complicarse y ocasionar la muerte principalmente en menores de edad y afectar a embarazadas.



Dado que es muy contagioso, desde casi cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición del sarpullido, las personas con sarampión deben quedarse en casa y no retomar las actividades en las que interactúen con otras personas durante este período.