Chihuahua- Con el fin de promover la salud y una mayor calidad de vida para la población, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), compartió información de los beneficios y el impacto de una buena alimentación en la vida diaria.

Una alimentación saludable es fundamental para mantener un estilo de vida equilibrado y prevenir enfermedades. Los alimentos que consumimos proporcionan los nutrientes necesarios para el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo y nos ayudan a mantenernos en forma y activos.

Algunos beneficios de comidas nutritivas y balanceadas son:

1. Nutrición Óptima: Una dieta equilibrada y variada nos proporciona los nutrientes esenciales, como vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y grasas saludables, que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente.

2. Control del Peso: Una alimentación saludable ayuda a mantener un peso adecuado, lo que reduce el riesgo de obesidad y enfermedades relacionadas, como la diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas.

3. Mayor Energía y Vitalidad: Consumir alimentos nutritivos nos brinda la energía necesaria para realizar nuestras actividades diarias y mantenernos activos física y mentalmente.

4. Fortalecimiento del Sistema Inmunológico: Una dieta rica en vitaminas y minerales fortalece nuestro sistema inmunológico, ayudándonos a combatir enfermedades e infecciones.

5. Mejora del Estado de Ánimo: Alimentarse correctamente contribuye a mantener un estado de ánimo estable y reduce el riesgo de trastornos del estado de ánimo como la depresión y la ansiedad.

Para contribuir a la práctica de hábitos alimenticios más saludables, el IMPAS pone a disposición de la ciudadanía la consulta nutricional en sus instalaciones ubicadas en la calle Cuarta número 2007, en la Zona Centro, donde profesionales en la salud estarán disponibles para brindar un asesoramiento personalizado y consejos prácticos para que los usuarios puedan llevar una alimentación balanceada.

Las consultas nutricionales se llevan a cabo de lunes a viernes, de 9:30 am a 1:00 pm y de 3:30 pm a 7:00 pm, mientras que las y los interesados podrán agendar su cita la llamar al 072 a la extensión 5495 en un horario de 8 am a 8 pm de lunes a jueves y de 8 am a 7 pm los viernes.